Steigende US-Zinsen lassen Anleger etwas vorsichtiger werden

Börse in Frankfurt

Nach einem fulminanten Jahresstart ist dem Dax am Mittwoch im frühen Handel die Luft ausgegangen. Das deutsche Börsenbarometer gab um 0,25 Prozent auf 13.352,20 Punkte nach. Die Dynamik der Kursgewinne hatte sich bereits in den vergangenen Tagen abgeschwächt. dpa

Der Zinsanstieg in den USA ist den Anlegern am deutschen Aktienmarkt etwas auf den Magen geschlagen. Der Dax beendete vorerst die Neujahrs-Rally und büßte am Nachmittag 0,92 Prozent auf 13.263,05 Punkte ein.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit März 2017. Steigende Zinsen wirken tendenziell belastend für Aktien, weil sie Anleihen als Anlageklasse attraktiver machen und weil sie die Finanzierung der Unternehmen verteuern und so die Gewinne schmälern.

Öl ins Feuer goss die Meldung, dass China künftig die Käufe von US-Staatspapieren verringern oder gar ganz einstellen könnte. Insidern zufolge überdenkt das Reich der Mitte seine Position als größter Gläubiger der USA. Der Dollar gab nach Veröffentlichung des Bloomberg-Berichts deutlich nach und trieb den Euro im Gegenzug auf ein Tageshoch von 1,20 US-Dollar. Auch die Eurostärke lastete auf dem stark von Exportunternehmen geprägten deutschen Aktienmarkt.

Der MDax der 50 mittelgroßen Börsenwerte gab um 0,98 Prozent auf 26.860,60 Zähler nach. Der von Technologie- und Telekomwerten dominierte TecDax fiel mit 1,65 Prozent auf 2641,91 Punkte stärker zurück.

Profiteure der steigenden Zinsen waren die Aktien von Banken, denn damit verbessert sich für die Geldhäuser tendenziell das Geschäft mit Krediten und festverzinsten Wertpapieren. Deutsche-Bank-Aktien stiegen um 1,1 Prozent und Commerzbank-Papiere sogar um 4,1 Prozent. Der europäische Branchenindex stieg auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren.

Am Rentenmarkt verlor der Rentenindex Rex 0,15 Prozent auf 140,30 Punkten. Der Bund-Future gab um 0,02 Prozent auf 161,16 Punkte leicht nach. Der Euro kostete zuletzt 1,1999 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1932 (Montag: 1,1973) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8381 (0,8352) Euro gekostet.