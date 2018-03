später lesen Milliardenverlust im Vorjahr Spotify reicht Antrag für Börsengang in New York ein FOTO: Ole Spata FOTO: Ole Spata Teilen

Der weltgrößte Musikstreaming-Dienst Spotify macht mit seinem lange erwarteten Börsengang ernst. Das schwedische Unternehmen will seine Aktien unter dem Kürzel „SPOT“ an der New York Stock Exchange listen lassen, wie aus dem bei der US-Börsenaufsicht eingereichten Antrag hervorgeht. dpa