Solarworld stellt Produktion ein - Chance für Werk Freiberg

Auch im sächsischen Freiberg werden keine Solarmodule mehr gefertigt, wie ein Sprecher von Insolvenzverwalter Christoph Niering sagte. Dort seien Ende vergangener Woche die Maschinen abgestellt worden. Im Werk Arnstadt in Thüringen war die Fertigung von Solarzellen schon vor einigen Monaten gestoppt worden.

In Freiberg sieht der Insolvenzverwalter aber noch eine Chance, die Produktion wieder aufzunehmen. „Wir verhandeln mit einem Investor“, sagte Rechtsanwalt André Dobiey. „Er hat Interesse, die Produktion fortzuführen und würde auch die Mitarbeiter weiterbeschäftigen.“ Die Gespräche dauerten noch bis mindestens Oktober. Unter anderem müssten Finanzierungsfragen geklärt werden. Die meisten der rund 150 Mitarbeiter der Produktion wechselten bis zum 1. Oktober in eine Transfergesellschaft.

Solarworld hatte im Mai vergangenen Jahres unter dem Druck der billigeren Konkurrenz aus China zum ersten Mal Insolvenz angemeldet. Zu diesem Zeitpunkt arbeiteten gut 3000 Menschen in dem Unternehmen, das einst als Vorzeigebetrieb der deutschen Energiewende galt. Unter dem Namen Solarworld Industries versuchte Firmengründer Frank Asbeck im August 2017 einen Neustart. In diesem März kam aber die erneute Pleite für das Unternehmen mit dann rund 600 Beschäftigten.

Für das Werk in Arnstadt gibt es nach Angaben von Dobiey keine Perspektive für eine Wiederaufnahme der Produktion. Dort werde über den Verkauf von Gebäuden und Grundstücken verhandelt und die Versteigerung der Maschinen vorbereitet. Die Zentrale in Bonn werde geräumt, die wenigen verblieben Mitarbeiter zögen in ein Bürocenter.

Nach Angaben eines Sprechers des Verbands europäischer Solarhersteller EU ProSun produzieren in Deutschland noch etwa zehn Hersteller Solarmodule. Sie seien aber alle kleiner als Solarworld. Mitte des Jahres hatte die Branche in einem offenen Brief von der Bundesregierung Maßnahmen zum Erhalt und Ausbau der Solartechnologie in Deutschland gefordert. Sonst drohten auch Anlagenbauer, Materialhersteller und die Forschung nach Asien abzuwandern.

