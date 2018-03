später lesen Bonn Solarworld muss erneut Insolvenz anmelden Teilen

Knapp acht Monate hat die neue Solarworld überlebt. Beim Amtsgericht in Bonn hat der Hersteller von Solarmodulen einen Insolvenzantrag gestellt. Etwa 600 Mitarbeiter sind betroffen, die meisten in den Werken in Freiberg (Sachsen) und Arnstadt (Thüringen). In der Verwaltungszentrale in Bonn arbeiten nur noch 45 Beschäftigte. Damit ist der Versuch von Solarworld-Gründer Frank Asbeck, das Unternehmen nach der Insolvenz als abgespeckte Solarworld Industries GmbH weiterzuführen, vorerst gescheitert. Er hatte im August mit eigenem Geld und Unterstützung von Investoren aus Katar die deutschen Werke aus der Insolvenz gerettet.