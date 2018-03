später lesen Weltmarktführer angepeilt Sektkellerei Henkell übernimmt Mehrheit an Freixenet FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Die Sektkellerei Henkell übernimmt die Mehrheit am spanischen Cava-Produzenten Freixenet und will mit diesem den „weltweit führenden Anbieter in der Schaumwein-Branche“ bilden. dpa