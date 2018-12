später lesen Ende einer Ära Schlussakt für den Steinkohlebergbau in Deutschland FOTO: Oliver Berg FOTO: Oliver Berg Teilen

In Deutschland wird heute der Steinkohlebergbau endgültig eingestellt. Bei der Schlussveranstaltung am Nachmittag auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop werden Bergleute das symbolisch letzte Stück Kohle an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier übergeben. dpa