Trotz der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank halte der Gesetzgeber am Zinssatz aus dem Jahr 1961 fest. Diese inzwischen "realitätsferne Bemessung des Zinssatzes" verletze den Gleichheitssatz des Grundgesetzes, so die Richter. Für Zeiträume ab 2015 bestünden schwere Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit. Geklagt hatte ein Paar aus Nordrhein-Westfalen.

(dpa)