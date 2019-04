Rund zwei Milliarden Euro will der Handelskonzern Rewe in diesem Jahr investieren. Zwei Drittel davon fließen in Deutschland, ein Teil davon wiederum in das Marktkonzept „Rewe 2020“, dessen Idee vor allem aus mehr Frischeprodukten, Bedienservice und Convenience im Supermarkt lebt. Der „Marktplatz der Frische“ mit Obst und Gemüse soll 60 Prozent Frischeprodukte beinhalten. „Mit Klopapier und Konserven können wir uns im Wettbewerb mit den Discountern und Amazon nicht profilieren“, sagte Rewe-Chef Lionel Souque am Mittwoch bei der Bilanzvorlage. Rund 300 Märkte von Rewe und dessen Discounttochter Penny sollen für rund eine Miliarde Euro neu eröffnet oder umgebaut werden.

Die Supermärkte profitieren einerseits davon, dass Verbraucher mehr Geld für Lebensmittel ausgeben, und stehen gleichzeitig unter dem Druck der Discounter, die Milliarden in ihre Filialen investiert haben und sich immer mehr den Supermärkten annähern – sowohl optisch als auch beim Sortiment. Die Abgrenzung von den Konkurrenten bekommen die Kölner offenbar hin. Rewe hat im vergangenen Jahr beim Umsatz erstmals die 60-Milliarden-Euro-Marke geknackt und plant für 2019 weiteres Wachstum. Finanzvorstand Christian Mielsch sagte, Rewe sei der Lebensmittelhändler in Deutschland, der am schnellsten wachse. Dem Erlösplus von 4,7 Prozent auf mehr als 61 Milliarden Euro will die Gruppe in diesem Jahr eine Steigerung um mehr als vier Prozent folgen lassen. Die ersten beiden Monate des Jahres brachten im Deutschland-Geschäft ein Umsatzwachstum von 4,4 Prozent und nähren somit die Zuversicht des Konzernchefs, dass sein Jahresplan aufgeht.

Zu dem gehört wie bei jedem Einzelhändler die fortschreitende Digitalisierung und die zunehmende Verzahnung von Online- und Filialgeschäft. Zwar wachsen die Internet-Umsätze im Lebensmittelhandel nach Angaben von Souque noch vergleichsweise langsam, aber das wird sich nach Überzeugung des Managers ändern. Und „wenn sich die Entwicklung beschleunigt, dann sind wir da“. Die Drei-Säulen-Strategie von Rewe besteht aus den traditionellen Supermärkten, dazu immer mehr Läden, in denen online bestellte Ware auch abgeholt werden soll, und der Belieferung zu Hause.

Das vergangene Geschäftsjahr sei eines der besten in der Rewe-Geschichte gewesen, sagte Souque am Montag. Das verdankt der Konzern auch den mittlerweile mehr als 1700 selbstständigen Rewe-Kaufleuten. Deren Umsatz ist um mehr als neun Prozent gewachsen, und vedient haben sie vor Steuern (Ebita) zusammengerechnet rund 320 Millionen Euro (plus zehn Prozent). Die Rewe-Gruppe ohne die Selbstständigen kommt auf ein Ebita von 609 Millionen Euro, knapp ein Viertel mehr als im Vorjahr. Die Discount-Tochter Penny, jahrelang ein Sorgekind im Rewe-Verbund, habe das dritte Mal in Folge einen Gewinn abgeliefert

Was den Verkauf der Metro-Tochter Real angeht, hat Rewe weiterhin kein Interesse an einer Gesamtübernahme. Er habe Metro-Chef Olaf Koch klar mitgeteilt, dass Rewe Interesse an einzelnen Märkten der Kette hätte, falls Koch niemanden finde, der Real als Ganzes haben wolle. Derzeit sind angeblich noch mehrere potenzielle Käufer für die Kette im Gespräch.