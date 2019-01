später lesen Börse in Frankfurt Prognosesenkung von Apple drückt Dax FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Am deutschen Aktienmarkt bleiben die Pessimisten am Ruder. Eine Umsatzwarnung des iPhone-Konzerns Apple schürte die Konjunktursorgen der Anleger, so dass der Leitindex Dax bis zum Donnerstagmittag 1,11 Prozent auf 10.462,74 Punkte verlor. dpa