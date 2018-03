später lesen Langjähriger Trend Privatinsolvenzen nach Job-Boom und Lohnplus auf dem Rückzug FOTO: Alexander Heinl FOTO: Alexander Heinl Teilen

Zum siebten Mal in Folge ist die Zahl der privaten Pleiten in Deutschland gefallen. Im Jahr 2017 mussten sich 94 079 Personen zahlungsunfähig melden – so wenige wie seit 2004 nicht mehr und 6,8 Prozent weniger als 2016. dpa