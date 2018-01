später lesen VW-Luxustochter Porsche mit weltweitem Verkaufsplus FOTO: Jan Woitas FOTO: Jan Woitas Teilen

Twittern







Die VW-Luxustochter Porsche hat im vergangenen Jahr weltweit mehr Autos verkaufen können. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Auslieferungen an Kunden um 4 Prozent auf 246 375 Autos, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. dpa