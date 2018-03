Opel: Offenbar Abfindungen für weitere Mitarbeiter

Opel hat zu viel Personal an Bord, um die strikten Sparvorgaben des neuen Mutterkonzerns PSA erfüllen zu können. Die Sanierung soll ohne Entlassungen und Werkschließungen ablaufen, hatten PSA-Chef Carlos Tavares und Opel-Chef Michael Lohscheller versprochen. In Europa beschäftigt Opel mehr als 35.600 Menschen, davon mehr als 19.000 an den deutschen Standorten. Der Autobauer soll im Jahr 2020 einen operativen Gewinn von zwei Prozent des Umsatzes abliefern.

(dpa)