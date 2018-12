später lesen Entschiedung verschoben Nissan beruft vorerst keinen Nachfolger für Ghosn FOTO: Michel Euler FOTO: Michel Euler Teilen

Der japanische Renault-Partner Nissan will sich mit der Entscheidung über einen Nachfolger für den in Tokio in Untersuchungshaft sitzenden früheren Verwaltungsratschef Carlos Ghosn Zeit lassen. dpa