Neuer Streiktag stört Frankreichs Bahnverkehr

Ein neuer Streiktag gegen Reformen bei der Staatsbahn SNCF bringt in Frankreich wieder große Teile des Zugverkehrs zum Stillstand. Die Situation für Reisende dürfte am Sonntag aber etwas besser sein als an den beiden vorherigen Streiktagen. dpa