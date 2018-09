später lesen Bessere Sicherheitsmerrkmale Neue 100- und 200-Euro-Scheine ab Ende Mai 2019 im Umlauf FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern







Europas Verbraucher müssen sich im Frühjahr 2019 an neue 100- und 200-Euro-Scheine gewöhnen. Vom 28. Mai an werden die Banknoten in Umlauf gebracht, wie die Europäische Zentralbank (EZB) auf Twitter mitteilte. dpa