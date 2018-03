später lesen "Monsanto-Deal ist gut für Bayer und für die Welt" Teilen

Düsseldorf Die IG Bergbau Chemie Energie ist ein Sonderfall unter den Gewerkschaften. Gestreikt hat sie in ihrer Hauptbranche, der Chemie-Industrie, zuletzt in den 70er-Jahren. Ihr Vorsitzender, der in Dormagen aufgewachsene Michael Vassiliadis, kämpft mit dem Problem, dass seine Organisation oft nur noch als Streiterin für die Braunkohle wahrgenommen wird.