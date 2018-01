später lesen Butter bald wieder günstiger Molkereikonzern DMK setzt auf gentechnikfreie Milch FOTO: Sebastian Gollnow FOTO: Sebastian Gollnow Teilen

Deutschlands größte Genossenschaftsmolkerei, das Deutsche Milchkontor (DMK), hat den Anteil an gentechnikfreier Milch erheblich ausgeweitet. Außerdem schätzt das Management, dass Butter in Deutschland in Kürze wieder günstiger werden könnte. dpa