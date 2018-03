später lesen Düsseldorf Mifid - die neuen Beratungsregeln Teilen

Seit Jahresbeginn gelten in Deutschland neue Regeln für Bankberater bei der Geldanlage. Die Idee dahinter: Verbraucher sollen wirksamer als bisher vor einer möglichen Falschberatung durch Banken und Sparkassen geschützt werden. Das Ganze trägt das Kürzel Mifid II. Hinter der Abkürzung Mifid verbirgt sich der Name "Markets in Financial Instruments Directive". Eine EU-Richtlinie, die nun in deutsches Recht umgesetzt worden ist.