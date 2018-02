später lesen Düsseldorf Metall-Arbeitgeber ziehen im Tarifstreit vor Gericht Teilen

Der Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie schaukelt sich hoch. Laut IG Metall haben sich bereits 14.600 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen an den Tages-Warnstreiks beteiligt. Die Produktion sei in 30 Betrieben zum Stillstand gekommen, sagte Bezirksleiter Knut Giesler. Mit 1200 Beschäftigten sei Thyssenkrupp Rothe Erde in Lippstadt der größte betroffene Betrieb. Die IG Metall will in dieser Woche 65.000 Beschäftigte in 70 NRW-Betrieben zu 24-stündigen Streiks aufrufen. Bundesweit gibt es Arbeitsniederlegungen in mehr als 250 Unternehmen.