später lesen Düsseldorf L'Oréal Deutschland wächst fünfmal schneller als Markt Teilen

Twittern







Das Geschäft beim Kosmetikkonzern L'Oréal floriert. "Wir sind mit den Ergebnissen auf dem deutschen Markt sehr zufrieden", sagte Deutschland-Chef Fabrice Mergabane gestern in der in Düsseldorf offiziell eröffneten Zentrale "J1" am Kennedydamm. Auf 1,26 Milliarden Euro - ein Plus von 4,6 Prozent - sei der Umsatz gestiegen. Mit knapp 3,5 Milliarden verkauften Produkten vom Nagellack bis zur Hyaluron-Gesichtscreme sicherte sich der Kosmetikriese einen Marktanteil von 17 Prozent vor den Konkurrenten Coty, Beiersdorf, Henkel und Unilever. Dagmar Haas-Pilwat