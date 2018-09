später lesen Hohe Nachfrage Kräftiges Auftragsplus für Baubranche im Juli FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Die Auftragsbücher der Baufirmen in Deutschland sind weiter gut gefüllt. Im Juli des laufenden Jahres verzeichnete das Bauhauptgewerbe real - also in konstanten Preisen - 2,7 Prozent mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. dpa