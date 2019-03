Dass der Sachverständigenrat auf dem Gebiet der Konjunkturprognose eher nicht zu den Besten gehört, zeigt sich schon darin, dass sie ihre bisherige Prognose vom November nur drei Monate später von 1,5 auf nur noch 0,8 Prozent für das laufende Jahr halbieren mussten. Diese drastische Korrektur macht aber auch deutlich, wie wenig Ökonomen die wirtschaftliche Zukunft wirklich voraussagen können.

Die Wirtschaftsweisen wissen um diese Schwäche und zählen deshalb jede Menge „Risiken“ auf, die dazu führen können, dass auch die aufgefrischte Prognose nicht zu halten ist. In diesem Frühjahr sind die Konjunkturrisiken besonders gravierend und zahlreich: der unsichere Brexit, die ungelösten Handelskonflikte mit den USA und eine unerwartet starke Wachstumsabschwächung in China werden genannt. Vor allem aber eine Spirale protektionistischer Aktionen und Gegenaktionen könnte die Exportnation dann doch in eine Rezession zwingen.

Die Bundesregierung muss sich dieser Gefahr bewusst sein. Noch gibt es keinen Grund für konjunkturpolitischen Aktionismus. Aber es kann eben in diesem Jahr auch passieren, dass aus einer Konjunkturdelle eine Rezession wird – oder schlimmer: eine neue Euro-Krise zur konjunkturellen Abschwächung hinzukommt. Deutschland war nach dem Absturz 2009 stark aus der internationalen Finanzkrise herausgekommen, was dazu beitrug, dass Europa seine eigene Schuldenkrise ab 2010 bewältigen konnte. Ohne ein wirtschaftlich starkes Deutschland wäre der Weg aus einer weiteren Euro-Krise, die etwa von Italien ausgehen könnte, sicher ungemein schwerer.

Auf die veränderte Wirtschaftslage sollte die Regierung finanzpolitisch reagieren. Die Soli-Abschaffung für alle und nicht nur für 90 Prozent der Steuerzahler, wie zurzeit geplant, ist schon wegen des Gleichheitsgrundsatzes in der Verfassung und aus Gerechtigkeitsgründen geboten. Schließlich war den Bürgern stets versprochen worden, der Soli würde nach dem Ende des Solidarpakts entfallen. Da muss die Politik Wort halten. Aber nun kommen auch noch gewichtige wirtschaftspolitische Gründe hinzu: Das Ende des Solis möglichst schon 2020, nicht erst 2021 würde der Konjunktur einen Impuls geben, immerhin geht es um eine 20-Milliarden-Euro-Entlastung. Entlastet würde so auch die deutschen Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb benachteiligt sind, seit Trump die US-Firmensteuern drastisch gesenkt hat. Das Soli-Aus für alle hätte also auch den Vorteil, dass die Koalition mit einer Unternehmenssteuerreform noch warten könnte.