Sechs Prozent mehr Lohn für die Angestellten und Beamten im öffentlichen Dienst der Länder – das wäre ein ordentlicher Schluck aus der Pulle für die insgesamt mehr als zwei Millionen Beschäftigten. Würden sich die Gewerkschaften damit bei der Anfang 2019 beginnenden Tarifrunde durchsetzen, kostete das die Länder gut sechs Milliarden Euro im Jahr zusätzlich. Man kann sich an fünf Fingern ausrechnen, dass viele von ihnen dafür an anderer Stelle werden sparen müssen, zum Beispiel im Stellenplan oder bei den wichtigen Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Dies gilt insbesondere für die ärmeren Länder, die wie alle anderen ab 2020 die Schuldenbremse einhalten müssen.

Der öffentliche Dienst führt die Lohnrunde 2019 an, ihm kommt daher eine besondere Verantwortung auch für andere Branchen zu. Da die Wirtschaftsentwicklung schwächer wird, könnten sehr hohe Abschlüsse auch für viele Unternehmen zu einer Belastung werden. Zudem lassen sich Produktivitätszuwächse im öffentlichen Dienst, nach denen sich die Lohnentwicklung richten müsste, selten wahrnehmen.

Wegen der zunehmenden Arbeitskräfteknappheit haben die Gewerkschaften gute Karten bei den Verhandlungen. Richtig ist auch ihr Hinweis, dass der öffentliche Dienst für gute Bewerber attraktiv und wettbewerbsfähig bleiben muss. Dies gilt aber nicht für den gesamten öffentlichen Dienst, sondern in erster Linie für Engpassbereiche etwa in der Kranken- und Altenpflege. Eine stärkere Differenzierung wäre eigentlich notwendig, doch das wissen Verdi und Beamtenbund zu verhindern.