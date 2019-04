NRW und das Rheinische Revier sollen davon etwas weniger als 40 Prozent erhalten, die Lausitz in Ostdeutschland etwas mehr als 40 Prozent. Ein Fünftel der Summe solle ins Mitteldeutsche Revier nach Sachsen-Anhalt fließen, hieß es in Berlin. Nach NRW fließt mithin eine Summe von fast 100 Millionen Euro.

Die Kohle-Kommission der Bundesregierung hatte sich zu Jahresbeginn auf den Ausstieg aus der Kohle als Energiequelle und dem Kohle-Bergbau in Deutschland bis 2038 geeinigt. Um den Strukturwandel abzufedern, sollen die betroffenen Regionen insgesamt in den kommenden 20 Jahren 40 Milliarden Euro erhalten. Auf Sofortmaßnahmen in dieser Legislaturperiode im Umfang von 1,5 Milliarden Euro hatten sich Union und SPD schon zuvor im Koalitionsvertrag geeinigt. Davon wiederum soll das 260-Millionen-Programm ein kleiner Teil sein. Weitere Schritte müssten daher bald folgen, fordern die Kohle-Länder. „Ich setze darauf, dass das so genannte Struktur-Stärkungsgesetz für Kohleregionen bis Ende April vorliegt“, sagte etwa Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Scholz hatte einen größeren Finanzierungsbeitrag der Länder an dem Förderprogramm verlangt. darauf wollten sich die Länder jedoch nicht einlassen. Die Einigung mit den Ländern sei ein „gutes Zeichen“, aber jetzt müssten die „anderen Aufgaben“ beim Kohleausstieg angepackt werden, sagte Scholz am Donnerstag in Berlin. Dazu zählte er den Stromnetzausbau, mit dem sichergestellt werden solle, dass nach Atom- und Kohleausstieg der Strom aus erneuerbaren Quellen auch dort ankommt, wo er künftig gebraucht wird.

Mit dem Fördergeld sollen in den Ländern vor allem lokale Verkehrsprojekte finanziert werden, aber auch andere Maßnahmen „vom Tourismus bis zur Industrie“, sagte Scholz. Das Geld soll schon ab diesem Jahr fließen. Die Länder sollen Förderanträge stellen. Eine Liste mit etwa 100 Projekten gebe es bereits, hieß es. Die Projekte seien schnell und ohne Gesetzesänderung umsetzbar.

Mitglieder der Kohlekommission aus den Regionen hatten zuvor in einem Brandbrief Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, dass der Bund aus seinen Finanzierungszusagen aussteigen könnte. Dann wäre aus ihrer Sicht der gesamte Kohleausstieg infrage gestellt.