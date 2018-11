später lesen Heftiger Preiskampf Kfz-Versicherungen werden erstmals seit Jahren billiger FOTO: Marcel Kusch FOTO: Marcel Kusch Teilen

Millionen Autofahrer profitieren in diesem Jahr vom heftigen Preiskampf in der Versicherungsbranche. Zum ersten Mal seit Jahren sind Neuverträge in der Kfz-Haftpflicht wieder billiger geworden, wie aus Marktuntersuchungen der Vergleichsportale Check24 und Verivox hervorgeht. dpa