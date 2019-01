später lesen Sprit und Heizöl billiger Inflation schwächt sich im Januar ab FOTO: Jens Büttner FOTO: Jens Büttner Teilen

Gesunkene Energiekosten haben den Preisauftrieb in Deutschland zum Jahresbeginn gedämpft. Die Jahresinflationsrate lag im Januar bei 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. dpa