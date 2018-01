später lesen Eurostat Inflation in der Eurozone schwächt sich ab FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

In der Eurozone sind die Verbraucherpreise zum Jahresende wieder langsamer angestiegen. Im Dezember 2017 lag die Inflation im gemeinsamen Währungsraum um 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag in einer Schnellschätzung mitteilte. dpa