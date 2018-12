später lesen Höchster Stand seit 2012 Inflation im Gesamtjahr bei 1,9 Prozent FOTO: Federico Gambarini FOTO: Federico Gambarini Teilen

Die Inflation in Deutschland ist 2018 auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen. Die Verbraucherpreise legten im Schnitt um 1,9 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. dpa