später lesen Bonn Imme mehr Beschwerden über Paketdienste Teilen

Twittern







Kunden von Paketdiensten rufen bei Streitigkeiten um beschädigte oder verloren gegangene Pakete verstärkt die Bundesnetzagentur zu Hilfe. Im vergangenen Jahr seien 1001 Anträge auf Schlichtung eingegangen, mehr als vier Mal so viele wie 2016, teilte die Bundesnetzagentur mit. Viele Postdienstleister weigerten sich aber, an einem Schlichtungsverfahren teilzunehmen. "Das ist für die Verbraucher ein herber Rückschlag", kritisierte Netzagentur-Präsident Jochen Homann. Die meisten der großen Paketdienste schließen sogar per Klausel in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren aus. Homann forderte eine Reform, um die Postdienstleister zur Teilnahme an der Schlichtung zu bringen.