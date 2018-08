später lesen „Zweite Chance“ Ikea will gebrauchte Möbel zurückkaufen FOTO: Daniel Reinhardt FOTO: Daniel Reinhardt Teilen

Der Möbelriese Ikea will künftig gebrauchte Möbel zurückkaufen. In zunächst fünf Pilothäusern können Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr benötigten Ikea-Möbel anbieten, wie das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt mitteilte. dpa