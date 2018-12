Die Industrie- und Handelskammer des Saarlandes (IHK) erhöht ihre Mitgliedsbeiträge. Das hat die Vollversammlung gestern Abend mit großer Mehrheit beschlossen. Knapp 90 Prozent der Versammlungsteilnehmer hätten für die Anhebung der Beiträge von 0,28 auf 0,3 Prozent des Gewerbeertrags gestimmt, sagte Hauptgeschäftsführer Heino Klingen. Dabei „kehren wir dahin zurück, wo wir schon mal waren“, sagte er. 2012 habe der Beitrag dieses Niveau gehabt und sei dann gesenkt worden. Klingen erhofft sich durch die Anhebung ein Mehraufkommen an Beiträgen in einer Größenordnung von einer halben Million Euro.

Damit soll ein Teil des Defizits von 1,95 Millionen Euro aufgefangen werden, das in den vergangenen Jahren aufgelaufen ist. Darüber hinaus „werden wir aber auch hausintern kräftig sparen, unter anderem weniger Veranstaltungen durchführen und bei Sachkosten den Rotstift ansetzen“, sagte Klingen. Auch wolle die gesamte Geschäftsführung durch einen Gehaltsverzicht einen Sparbeitrag leisten. Bis 2022 soll so ein „mittlerer sechsstelliger Betrag“ zusammenkommen, kündigte der Hauptgeschäftsführer an.

Außerdem will die Kammer in den kommenden Jahren etwa zehn Stellen abbauen – dies aber über die natürliche Fluktuation, vor allem dadurch, dass Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. „Wir schließen betriebsbedingte Kündigungen aus“, versicherte Klingen. Die Kammer habe zurzeit rund 120 Beschäftigte.

Als Gründe für das Defizit nannte er die anhaltende Wachstumsschwäche der Saar-Wirtschaft, die sich in niedrigeren Beiträgen niederschlage, sowie wegen der Nullzinspolitik steigende Belastungen für Pensionsrückstellungen. Insgesamt sei die IHK Saarland aber finanziell gesund. „Wir haben null Euro Kredit und knapp 40 Prozent Eigenkapitalquote“, sagte Klingen.