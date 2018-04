später lesen Kosten gespart Haushalte mussten in diesem Winter weniger heizen FOTO: Patrick Pleul FOTO: Patrick Pleul Teilen

Die Haushalte in Deutschland haben in diesem Winter von einer insgesamt milden Witterung profitiert. Weil vor allem die Monate Oktober und Januar wärmer als in anderen Jahren waren, ging der Bedarf an Heizenergie um drei Prozent zurück. Von Eckart Gienke, dpa