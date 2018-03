später lesen Berlin Grüne fordern vom Bund Veto gegen Grube-Millionen Teilen

Die Grünen haben vor der Bilanz-Pressekonferenz der Deutschen Bahn AG heute in Berlin ihre Kritik an der Millionen-Abfindung für Ex-Bahnchef Rüdiger Grube verschärft. Laut dem Geschäftsbericht der Bahn hatte Grube 2,3 Millionen Euro Abfindung erhalten, obwohl er nach dem Beginn einer neuen Vertragslaufzeit Anfang 2017 nur 30 Tage im Amt gewesen war. "Die horrende Millionen-Abfindung an Ex-Bahn-Chef Grube ist fernab von jeder Realität", sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter. Jeder andere müsse damit rechnen, dass ihm nach einer Kündigung das Arbeitslosengeld gesperrt werde.