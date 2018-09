später lesen Luftreinhalteplanung Gericht verhandelt über Diesel-Fahrverbot in Frankfurt FOTO: Marijan Murat FOTO: Marijan Murat Teilen

Twittern







Das Wiesbadener Verwaltungsgericht verhandelt heute über ein mögliches Diesel-Fahrverbot in Frankfurt. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte geklagt, weil unter anderem in Hessens größter Stadt Grenzwerte für Schadstoffe in der Luft überschritten werden. dpa