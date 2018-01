Frankfurter Börse: Durchatmen nach dem Rekordtag

Nach den Vortages-Rekorden am deutschen Aktienmarkt haben die Anleger durchgeatmet. Der Dax gab am Nachmittag um 0,10 Prozent auf 13 546,31 Punkte nach. Am Vortag hatte der Leitindex bei 13 596 Punkten den höchsten Stand seiner fast 30-jährigen Geschichte erreicht.

Erfreuliche Daten zur Stimmung der Unternehmen im Euroraum hinterließen am Mittwoch keine nachhaltigen Spuren. Dagegen bremste der starke Euro, der zum US-Dollar auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 geklettert ist. Exporte können dadurch erschwert werden.

„Gespannt warten die Anleger nun auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag und auf eine mögliche offizielle Intervention, die der Euro-Rally etwas den Wind aus den Segeln nehmen könnte“, kommentierte Jochen Stanzl von CMC Markets.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank am Mittwoch zuletzt um 0,21 Prozent auf 27 338,47 Punkte. Für den TecDax ging es um 0,45 Prozent auf 2692,30 Punkte runter. Der Eurozonen-Leitindex Eurostoxx 50 büßte ebenfalls etwas ein. Neue Rekorde am Aktienmarkt lockten zum Einstieg und zählten zu den besten Kaufsignalen, hieß es von den Experten des Börsenmagazins Index Radar.

Aktien von Stahlunternehmen legten hierzulande zur Wochenmitte nach optimistischen Aussagen der US-Investmentbank Goldman Sachs zu. Favorit im Dax waren mit einem Plus von 1,82 Prozent die Aktien der Deutschen Börse. Ein verhaltener Ausblick des US-Halbleiterherstellers Texas Instruments auf das laufende erste Quartal belastete hingegen die Kurse deutscher Chipkonzerne.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,36 Prozent am Vortag auf 0,38 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 139,87 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,29 Prozent auf 160,36 Punkte.

Der Euro notierte zuletzt bei 1,2352 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Dienstagnachmittag auf 1,2249 (Montag: 1,2239) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8164 (0,8171) Euro.