Flugverkehr in Europa: Alle Systeme wieder in Betrieb

Der Betrieb am größten deutschen Flughafen in Frankfurt ist nach der Panne eines europaweiten Steuerungssystems problemlos angelaufen.

„Wir spüren keinerlei Auswirkungen mehr“, sagte ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport. Wegen eines Systemausfalls war der Flugverkehr in weiten Teilen Europas am Dienstag zeitweise erheblich beeinträchtigt. Auch am Frankfurter Flughafen kam es zu Verspätungen. Die Auswirkungen hätten sich aber in Grenzen gehalten, sagte der Sprecher.

Die Pünktlichkeitsquote sank den Angaben zufolge auf 70 Prozent. In der Regel liegt der Wert am größten deutschen Flughafen bei 75 bis 80 Prozent. Am Dienstag habe es in Frankfurt knapp 1400 Flugbewegungen gegeben, 26 Flüge seien annulliert worden. „Das ist ein völlig normaler Wert“, sagte der Sprecher.

Am Mittwoch liefen die Systeme bei der Europäischen Organisation zur Sicherung der Luftfahrt (Eurocontrol) wieder im regulären Betrieb. Das teilte die Brüsseler Organisation über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Mitteilung von Eurocontrol

Tweet Eurocontrol