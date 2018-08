später lesen Reaktion auf Trump-Kritik Fed-Chef hält moderate Zinserhöhungen weiter für angemessen FOTO: Pablo Martinez Monsivais FOTO: Pablo Martinez Monsivais Teilen

Twittern







Der Chef der US-Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, hat eine Fortsetzung der moderaten Leitzinserhöhungen in den USA in Aussicht gestellt. Beim traditionellen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole (Bundesstaat Wyoming) betonte er, er glaube, dies sei der richtige Kurs. dpa