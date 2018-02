später lesen Ibbenbüren Evonik und Akzo bauen am Zechen-Standort Teilen

Die Chemiekonzerne Evonik und Akzo Nobel wollen gemeinsam den Strukturwandel in NRW voranbringen. Sie bauten in Ibbenbüren, wo Ende des Jahres die vorletzte Steinkohlenzeche schließt, eine umweltfreundliche Elektrolyse-Anlage. Diese stellt Chlor, Wasserstoff und Kalilauge her. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet nahm die Anlage gestern in Betrieb. "Mit der Anlage setzen beide Unternehmen ein Zeichen für den erfolgreichen Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen", sagte Laschet.