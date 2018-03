später lesen Brüssel EU bietet Briten einfaches Abkommen Teilen

Die Europäische Union bietet Großbritannien nach dem Brexit offiziell nur ein herkömmliches Freihandelsabkommen an, weit weniger, als von London gewünscht. Diese Position billigten die 27 bleibenden EU-Länder bei ihrem Gipfel. Mehr sei nicht möglich, weil Großbritannien aus dem gemeinsamen Binnenmarkt und der Zollunion austreten wolle, heißt es in den Leitlinien für die nächste Verhandlungsetappe. Premierministerin Theresa May hofft dagegen auf eine enge und umfassende Partnerschaft mit der EU. Sie lobte die "erheblichen Fortschritte" bei den Verhandlungen in den vergangenen Tagen und sagte, sie hoffe auf eine neue Dynamik.