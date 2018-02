später lesen München Erneute Razzia bei Audi wegen der Abgas-Affäre Teilen

Staatsanwälte haben am Dienstag erneut die Audi-Zentrale in Ingolstadt und Büros im Werk Neckarsulm durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen wegen Abgasmanipulationen in den USA rückten jetzt auch die in Europa verkauften Autos mit Sechszylinder-Dieselmotoren in den Fokus der Ermittler. Der Kreis der Beschuldigten umfasse 14 Menschen. Aktuelle oder ehemalige Vorstandsmitglieder von Audi seien nicht darunter, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zuvor hatte der Rechercheverbund von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR über die Razzia berichtet.