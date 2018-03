später lesen Essen Dudenhöffer: Fahrverbote noch immer möglich Teilen

Die Stickoxidbelastung in deutschen Großstädten hat sich im laufenden Jahr deutlich verbessert. Nach einer Untersuchung des CAR-Center Automotive Research der Universität Duisburg-Essen sanken die Werte an den Messstationen in knapp 400 deutschen Städten. Rechne man die Verbesserungen auf das Gesamtjahr hoch, blieben allerdings auch 2018 Grenzwertüberschreitungen an 32 Messstationen, heißt es in der Studie. 2017 wurde der Grenzwert im Jahresmittel an 52 Stationen überschritten.