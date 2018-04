später lesen Im internationalen Vergleich Deutschland bei Stromsicherheit auf Spitzenplatz FOTO: Teilen

Deutschland verfügt nach Einschätzung der Bundesregierung über eine hohe Stromversorgungssicherheit, die in den kommenden Jahren nochmals verbessert wird. "Bei der Versorgungssicherheit im Bereich Elektrizität liegt Deutschland im internationalen Vergleich auf einem Spitzenplatz", heißt es in der Antwort der Bundesregierung auf eine Grünen-Anfrage. Die Versorgungssicherheit werde nochmals gesteigert, wenn ab 2020 die Nordlink-Stromtrasse mit Norwegen in Betrieb gehe. Zusätzlich wurde 2016 eine nationale Kapazitätsreserve mit älteren Kohle-Kraftwerken eingeführt.