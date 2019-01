später lesen Bundesamt legt Zahlen vor Deutsche Wirtschaft verliert an Schwung FOTO: Sebastian Kahnert FOTO: Sebastian Kahnert Teilen

Der Konjunkturaufschwung in Deutschland hat Ökonomen zufolge 2018 an Tempo verloren. Wie stark das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Europas größter Volkswirtschaft zugelegt hat, gibt das Statistische Bundesamt heute (10.00 Uhr) in Berlin anhand vorläufiger Zahlen bekannt. dpa