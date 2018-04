später lesen Frankfurt Deutsche Börse: Mitarbeiter unter Cum-Ex-Verdacht Teilen

Twittern







Die Deutsche-Börse--Tochter Clearstream ist wegen der Beteiligung eines Mitarbeiters an Cum-Ex-Geschäften ins Visier der Behörden geraten. Laut "Handelsblatt" hat die Staatsanwaltschaft Köln ein Bußgeldverfahren gegen Clearstream eingeleitet. Ein Mitarbeiter der Börsentochter werde als Beschuldigter geführt, hieß es. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft wollte sich dazu aber nicht äußern. Im September des vergangenen Jahres hatte es in der Zentrale von Clearstream in Eschborn eine Razzia gegeben.