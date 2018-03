Deutsche Bahn verfehlt Gewinnziel

Besser als bei der Güterbahn lief es 2017 im Fernverkehr mit IC und ICE, wo mit über zwei Milliarden Passagieren ein neuer Rekord verzeichnet wurde. Dies half auch, den vom Konzern angepeilten Umsatz von 42,7 Milliarden Euro zu erreichen. In diesem Jahr will Bahnchef Richard Lutz vor allem die Verlässlichkeit auf der Schiene verbessern. Im Januar lag die Pünktlichkeitsquote im Fernverkehr bei 82 Prozent. Die Bahn wollte sich nicht äußern, sie legt die Bilanz am 22. März vor.

(rtr)