später lesen Mehr Städtereisen ab Düsseldorf „Trotz steigender Kerosinpreise günstige Tickets“ FOTO: Laudamotion FOTO: Laudamotion Teilen

Twittern







Der Ryanair-Ableger Laudamotion drängt auf weitere Startrechte in Düsseldorf. Gerade Städte sollen vom bisherigen Städteflieger angeflogen werden. Von einer Sonderabgabe auf Kohlendioxid hält er nichts und will in Düsseldorf gerne später landen dürfen. Die Landesregierung blockiert bisher. Von Reinhard Kowalewsky