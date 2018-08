Euro-Aufwertung bremst Henkel

Eine solche Berg- und Talfahrt haben Aktien nicht so oft. Die Henkel-Aktie rutschte am Donnerstag früh erst um knapp vier Prozent ab und erholte sich dann mittags fast komplett. Der Grund: Anfangs waren die Börsianer geschockt, weil der Konzern die Prognose für die Gewinnsteigerung pro Aktie dieses Jahr auf drei bis sechs Prozent senkte anstatt wie bisher bis zu acht Prozent Plus zu erwarten. Doch nachdem Vorstandschef Hans Van Bylen und Finanzvorstand Carsten Knobel bei Telefonkonferenzen mit Analysten und Journalisten einen insgesamt doch eher optimistischen Ausblick wagten, griffen die Aktienhändler wieder zu.

Dabei geht es dem Düsseldorfer Dax-Konzern widersprüchlich. Das betriebliche Ergebnis im Quartal lag mit 926 Millionen Euro so hoch wie nie, die peinlichen Lieferschwierigkeiten in den USA sind überwunden, die bereinigte Umsatzmarge für das ganze Jahr soll mit 18 Prozent so hoch liegen wie noch nie – Zeichen der Stärke.

Aber Henkel hat auch Gegenwind. Preisschlachten bei vielen Produkten erschweren das Geschäft, steigende Rohstoffpreise belasten die Bilanz. Am härtesten treffen Währungsturbulenzen: Der gesamte Umsatz legte im zweiten Quartal zwar eigentlich um 3,5 Prozent zu, doch nach Abzug von Währungseffekten blieb nur ein Mini-Zuwachs von 0,9 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Die Abwertung der türkischen Lira und des russischen Rubels führte dazu, dass eigentlich gut laufende Geschäfte nach der Umrechnung in Euro deutlich weniger wert sind. Bezogen auf das erste Halbjahr berichtete Van Bylen, es würde den Konzern rund 750 Millionen Euro an Umsatz kosten, dass die Währungen wichtiger Märkte abrutschten. Nervös macht ihn das nicht: „Die Märkte sind von hoher Volatilität geprägt. Aber wir halten an unserer Strategie des nachhaltig profitablen Wachstums fest.“

Am besten schlägt sich das Klebstoffgeschäft rund um Pritt oder Loctite, das nach Abzug aller Sondereffekte 5,2 Prozent beim Umsatz zulegte und die Hälfte des Konzerngeschäftes ausmacht. Hier liegt die Rendite auf das Kapital bei sensationellen 20,3 Prozent – gerade Kooperationen mit der Flugzeugindustrie oder mit Handybauern bringen Erfolge. Zum Ausgleich für teurere Rohstoffe erhöhte Henkel die Preise im Schnitt um 2,5 Prozent bei Klebstoffen.

Am zweitbesten schlägt sich die Waschmittelsparte mit einem bereinigten Umsatzplus von 2,9 Prozent rund um Persil oder Perwoll, die wegen teurer Anlagen zwar nur eine Kapitalrendite von 17,9 Prozent einfährt, doch Van Bylen ist zufrieden: So wachse das Geschäft mit Persil um mehr als zehn Prozent im Jahr, über das Internet wird immer mehr verkauft, die Preise konnten um 1,1 Prozent erhöht werden.

Sorgenkind bleibt die Haarpflege rund um Schwarzkopf mit einem Umsatzplus von nur 0,4 Prozent ohne Sondereffekte. Allerdings läuft das Geschäft mit Friseuren als Profikunden exzellent, auf hohe Nachfrage stoßen innovative Produkte zur Haarcoloration, doch das Massengeschäft in Europa leidet unter einem „intensiven Verdrängungswettbewerb“, so Henkel. Entsprechend liegt die Kapitalrendite nur bei 15,4 Prozent – im Vergleich zu Sparbüchern aber noch immer sehr gut.

Dabei hält Henkel daran fest, weiter zu zu kaufen und in Länder neben den klassischen Industriestaaten vorzustoßen: So wies Van Bylen daraufhin, dass – in örtlichen Währungen gerechnet – , der Umsatz in Wachstumsregionen wie Afrika, Osteuropa oder Lateinamerika um jährlich rund fünf Prozent zulegt. Knobel sagte, der Konzern habe eine „starke Bilanz“ – er kann also jederzeit weitere Milliardenzukäufe wagen. Allerdings kündigte das Duo an, weiter die Kosten senken zu wollen: Alleine im 2. Quartal gab Henkel mehr als 80 Millionen Euro für Restrukturierungen aus, also weiteres Rationalisieren.