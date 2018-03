später lesen Börse in Frankfurt Dax vor US-Zinsentscheid minimal im Plus FOTO: Christoph Schmidt FOTO: Christoph Schmidt Teilen

Die gute Stimmung an der Wall Street hat zum Wochenstart auf den deutschen Aktienmarkt abgefärbt. Der Leitindex Dax gewann in den ersten Minuten 0,81 Prozent auf 12.446,77 Punkte und knüpfte damit an seine Erholung der Vorwoche an, in der er um rund dreieinhalb Prozent zugelegt hatte. dpa