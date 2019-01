später lesen Börse in Frankfurt Dax startet mit kleinem Plus ins neue Jahr FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Der Dax hat am Mittwoch doch noch einen positiven Jahresauftakt hingelegt. Nach deutlichen Verlusten am Vormittag, als Anleger zunächst die schwachen Wirtschaftsdaten aus China verdauen mussten, drehte der Leitindex am Nachmittag ins Plus. dpa