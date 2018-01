Dax moderat im Plus - MDax klettert auf Rekordhoch

Der Dax hat am Donnerstag wieder etwas Auftrieb erhalten. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg sogar auf ein Rekordhoch.

Unterstützt wurde die freundliche Börsenstimmung von der fortgesetzten Rally der US-Börsen am Vortag, von besser als erwartet ausgefallenen Wirtschaftsdaten aus China und auch vom Eurokurs. Die Gemeinschaftswährung hatte sich am Vorabend wieder deutlich vom zuvor erreichten Dreijahreshoch bei mehr als 1,23 US-Dollar entfernt. Ein stärkerer Euro gilt als potenzieller Belastungsfaktor für die exportstarken deutschen Unternehmen.

Der deutsche Leitindex gewann bis zum Nachmittag 0,34 Prozent auf 13 228,51 Punkte. Nach seinem beeindruckenden Jahresstart befindet er sich momentan auf Richtungssuche. Der Index der 50 mittelgroßen Unternehmen übertraf hingegen seinen Ende November erreichten Höchststand und legte zuletzt um 0,41 Prozent auf 27 159,91 Punkte zu. Der Technologie-Index TecDax rückte um 0,64 Prozent auf 2662,94 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam dagegen mit plus 0,09 Prozent kaum vom Fleck.

Im Dax stachen die Papiere von Infineon heraus, die an der Index-Spitze um 5,5 Prozent zulegten. Sie profitierten von gleich zwei sehr positiven Studien.

Mit plus 4,6 Prozent nahmen die Aktien von K+S im MDax die Spitze ein. Die Aktien von Airbus folgten an zweiter Stelle und legten 2,5 Prozent zu. Zeitweise erreichten sie bei 92,56 Euro ein neues Rekordhoch. Auftrieb gab eine Order der Fluggesellschaft Emirates für das Flaggschiff A380 mit einem zweistelligen Milliardenvolumen in US-Dollar.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,36 Prozent am Vortag auf 0,39 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 139,81 Punkte. Der Bund Future sank um 0,11 Prozent auf 160,51 Punkte. Der Euro wurde am Nachmittag mit 1,2240 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs tags zuvor auf 1,2203 (Dienstag: 1,2230) Dollar festgesetzt.